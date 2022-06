Paloma Fiuza lloró por eliminación de Ignacio Baladán en EEG en detrás de cámaras

La mejor amiga de Angie Arizaga no pudo derramar algunas lágrimas por la difícil decisión que tuvieron que pasar el equipo de Renzo Schuller . Ella se mostró muy afecta cuando vio que el modelo uruguayo se retiraba intempestivamente del set de EEG por la drástica sentencia.

"Estoy acabada y arrasada porque he llorado un montón. Me da mucha pena que se vaya Ignacio. No quería que se vaya nadie, pero bueno es así. Sigo apenada. Nada quería agradecer a todos por votar por nosotros y debemos seguir adelante. Yo los quiero mucho", contó.