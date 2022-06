Paloma Fiuza se enfrentó a Ducelia Echevarría en EEG: "Te voy a dar tu veneno y con la misma moneda"

La competidora Paloma Fiuza se cansó de las declaraciones de Ducelia Echevarría al negar que ella juego fuertemente durante el juego tortazo en la cara en Esto es guerra. La combatiente no permitió más los comentarios de su contrincante y le pidió más respeto en cada competencia.

"Estoy cansada de ser la tonta y que ustedes me pasan por encima. Ahora es así, tú me haces una cosa y yo lo haré igual. Así que mucho cuidado con todo lo que tú me haces porque yo te voy a dar del mismo vuelto. Yo te voy a dar tu veneno, la misma moneda así que tranquila", expresó.

En otro momento, Fiuza mencionó que la guerrera le golpeó el cuello durante el último circuito de la temporada 2021 y por esa razón ambas no se hablaron a fin de año. "Siempre he actuado bien contigo. De repente afuera somos amigas, pero aquí somos rivales. Yo no puedo permitir que me faltes al respeto", aseveró.

La expareja de Facundo Gonzalez se mostró afectada al escuchar que Echevarría negó en todo momento que le haya lesionado el cuello e incluso le pidió pruebas. "No seas cínica de verdad, discúlpame. No estoy estresada, simplemente es así. Si no te gusta será así de ahora en adelante. Así fuiste con Alejandra, Korina, Allison y ahora conmigo. Eso habla muy mal de ti", acotó.

Rafael Cardozo tomó el micrófono para recordar que semanas atrás él acusó a Ducelia de hacer trampa durante un circuito. "Yo al costado de Ducelia estoy en el kinder. Ella está graduada y con posgrado en trampa", comentó el capitán.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!