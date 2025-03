“(Hablemos del amor, Paloma Fiuza) Palomita, qué decirte, es la primera vez que visualizo un futuro con alguien, porque siempre era como bueno, pasaba el rato con las parejas ¿no? Si me enamoraba (Eres un chico bastante joven también) Sí me enamoraba, pero no entendía realmente que una pareja uno la elige que sea para toda la vida, para crear un proyecto de vida”