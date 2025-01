¿Paloma Fiuza y Tomi Narbondo se casarán en el 2025?

Angie Arizaga no supo responder a la preguntar si Tomi Narbondo tiene pensado en proponerle matrimonio a su pareja Paloma Fiuza tras elogiar la relación que mantiene el uruguayo y la brasileña. "(¿Vendrá el anillo para Paloma este año?) No lo sé, amiga, me agarraste fría ja, ja, ja", comentó así una nerviosa Angie.