Ignacio Baladán culpó a Patricio Parodi y Rafael Cardozo de su eliminación de EEG: "No me lo merecía"

" Realmente decepcionado totalmente. Primero de Patricio que me haya nominado a mí , sabiendo que no... no entiendo el chiste. Segundo que mi capitán no me apoyara cuando sabe todo lo que estoy haciendo por el equipo", explicó el competidor uruguayo antes de abandonar el canal.

"Y la verdad que esto ya no es una bromita ni nada o sea sabe muy bien lo que conlleva esto que es quedarme sin trabajo y me parece que no me lo merecía. Yo no me lo merecía", sentenció Baladán, quien afirmó que no se irá de viaje a Colombia tras su salida del reality de competencia.