Onelia Molina derrotó a Patricio Parodi y así lo celebró

Onelia Molina no dudó en elegir como pareja de competencia a Patricio Parodi, pero no imaginó que la producción le tenía una sorpresa pues ellos serían una dupla para enfrentarse en un duelo de preguntas rápidas. La novia de Mario Irivarren sorprendió a los integrantes al lograr derrotar al capitán de los guerreros y él no tuvo otra que quedar en sentencia.