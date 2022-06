Luciana Fuster ayudó a ganar 200 puntos a los combatientes y Patricio Parodi tuvo incómoda reacción

La relación sentimental entre Patricio Parodi y Luciana Fuster queda a un lado cuando inicia la competencia de Esto es guerra pues ambos quieren obtener la victoria para sus respectivos equipos: guerreros y combatientes. Esta noche no fue la excepción al enfrentarse nuevamente previo a la semifinal de temporada.

Debido al error de Ducelia Echevarría , a quien se le cayó el cono al iniciar el juego, el equipo de Combate obtuvo una gran ventaja. Todos los integrantes no dudaron en juntar frente a la cámara del reality para presentar un divertida coreografía y así celebrar el puntaje máximo.

Fuster no dudó en festejar la victoria de los combatientes frente a la mirada incómoda de su novio Parodi. El guerrero no dejó de observarlos generando los comentarios de la voz en off del programa: "200 puntos para el rojiverde. Ahora la cara de preocupación cambió, Patricio está muy preocupado".