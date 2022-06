Camila encaró a Patricio Parodi por afirmar que Rafael se arrepintió de su ingreso y Luciana Fuster la respaldó

No lo permitió. La competidora Camila Heredia encaró a Patricio Parodi por afirmar que Rafael Cardozo se arrepintió de su ingreso a los combatientes y Luciana Fuster la respaldó frente a las cámaras de Esto es guerra. El nuevo jale del programa no dudó en encarar al capitán de los guerreros por su sorpresivo mensaje.

Según señaló Patricio, el capitán de los combatientes tiene que solucionar el futuro de Camila en el programa. "Le pediste a producción el cupo de la mujer y no querías ningún refuerzo de afuera y a los dos días estabas llorando donde el productor para que te traigan los refuerzos ", comentó el guerrero.

Este comentario generó la reacción de Luciana, quien quedó sorprendida por las palabras de su pareja y le pidió que se calme por sus expresiones hacia Heredia. Ella no ocultó su incomodidad y se animó a enviar un mensaje a Parodi.

"¿Pato, qué pasó? ¿No entiendo? Yo no culpo a Rafa porque yo tomé mi decisión. Tú trataste de decir que él se arrepintió con la decisión de traerme y eso no es así", manifestó. El influencer se reafirmó al recordarle que Cardozo sí se arrepintió de su ingreso porque estuvo en sus manos que ambas se queden el programa y no lo hizo.