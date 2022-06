Karol G en Perú: Luciana Fuster y Patricio Parodi se dedicaron sus canciones en pleno concierto

Personajes del espectáculo y EEG no pudieron faltar al evento. Fuster y Parodi no dejaron de bailar y dedicarse diversas canciones que compartieron en sus redes sociales. La pareja mostró cada detalle del concierto e incluso la combatiente grabó el preciso momento que su novio cantó el tema "Tusa".

No fueron los únicos

Karol G presentó dos conciertos en Lima, el primero lo realizó el sábado 4 de junio en el Arena 1 de la Costa Verde y el segundo show lo hizo el pasado domingo 5 de junio. Ambos eventos lograron sold out e incluso algunos fánaticos que no pudieron disfrutar el concierto en vivo no dudaron en hacerlo desde afuera del recinto.