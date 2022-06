¿Jossmery Toledo dejará Esto es guerra por incidente en el avión? La modelo analiza retirar de la televisión

"Sentí que no había respeto. Mi mamá y mi papá se sienten afectados. Justo yo le comentaba a mi mamá que voy a pensar bien si voy a seguir en la televisión porque todos los comentarios negativos eran sobre el programa , sobre la tele...", reveló la competidora de los combatientes.

La expolicía aseguró que sentirse muy incómoda por la reacción de algunos pasajeros dentro del vuelo. Durante la entrevista con el magazine, la influencer se conmovió hasta las lágrimas mientras escuchaba a su mamá Juana Coronel , quien no dudaba en defenderla tras el polémico incidente.

"Yo sé cómo la he criado y la he formado. Pienso que la aerolínea le han tratado mal, han hecho bullying, en ese vuelo. Yo estoy afectada y dolida. Deben haber personas bien formadas para tratar al público, uno es pasajero no nos tienen que tratar como se les dé la gana", puntualizó.