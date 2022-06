Mamá de Jossmery Toledo se quiebra por incidente en avión: "Sé cómo he criado a mi hija"

Jossmery Toledo no ha sido la única afectada por el incidente con una aerolínea en Chiclayo, donde fue obligada a bajar del avión. Más allá de la orden que le dieron los efectivos policiales, la modelo recibió insultos de las personas que estaban en el vuelo, hecho que puso muy mal también a su familia.

En un enlace con En boca de todos, la mamá de Jossmery Toledo se mostró muy conmovida y contó cómo se siente por el incidente. "Me siento bastante afectada porque es mi hija y yo sé cómo la he criado, la he formado, pero por culpa de otras personas de la aerolínea pienso que la han tratado mal, le han hecho bullying en ese vuelo", afirmó.