Jossmery Toledo denunciará a aerolínea tras ser bajada de avión: "No cometí ninguna falta"

Jossmery Toledo hizo un enlace con En boca de todos para aclarar por qué la bajaron de un avión en Chiclayo. La modelo afirmó que en ningún momento incumplió con las normas y sí se puso el saco cuando se lo indicaron. Tras el incidente, ella ya tomó las acciones legales correspondientes e inclusive denunciará a la aerolínea ante Indecopi.

"Yo ya hice mi queja en el libro de reclamaciones de la empresa y ahora me falta hacer la denuncia a Indecopi. En realidad yo no he cometido ninguna falta, si hubiera tenido una caja que estorbe la salida o algo, porque me parece absurdo, ni siquiera me dijeron por mi canguro que tenía puesto, sino por el saco que estaba encima y me lo puse, a pesar de que me pareció ridículo lo que me dijeron porque ya estaban con ánimos de molestarme", dijo la integrante de Esto es Guerra.

La expolicía indicó que el vuelo debía salir a las 12:30 pm, pero se retrasó hasta las 4:30 p. m., por ello desde antes del incidente la gente ya estaba desesperada e inclusive les dieron comida para que se calmen. A Jossmery Toledo le tocó sentarse en la salida de emergencia y, asegura, que el aeromozo que le tocó la trató de forma "prepotente" a ella y las personas de su costado.

"Él me vio con un saco en mis piernas, se fue y regresó a mi lugar a decirme señorita no puede tener el saco ahí porque lo tiene que guardar, tiene que estar el área despejada. Le dije esto no va a interrumpir, me lo voy a poner cuando despegue el avión porque hace frío. Me dijo no tiene que tener nada encima y yo dije me lo voy a sobreponer porque ya tengo una chompa", contó Jossmery Toledo.

"Como vi que me estaba tratando un poco mal, no era el trato adecuado, bien sarcástico, le dije me lo voy a poner en la espalda (el saco), y como no le gustó esa idea se fue a quejar con otro señor, vino y querían que me ponga el saco con todo y mangas, y no me pareció el comentario. Hubo chicas que dijeron que era ridículo y unas señoras que le dijeron por una chompa no vas a hacer problema, ya se la puso, qué más quieren", recordó la expareja de Jean Deza.

"La aerolínea había provocado que la gente se comience a atolondrar, a desesperar, como si yo fuera la causante del retraso del vuelo, para que no se la agarren con ellos, como yo soy una persona pública y caiga todo el peso sobre mí. ¿Qué hicieron? El avión había dado una vuelta toda la pista y volvió a aterrizar, o sea ni siquiera despegó, para que la gente se comience a amotinar", detalló Jossmery Toledo, quien luego de eso recibió insultos, sobre todo cuando los policías y las personas de control subieron al avión.

