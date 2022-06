Jossmery Toledo sufrió terrible accidente: "Estoy agradecida de no haber perdido el ojo"

"Salpicó hacia mis cejas y no al ojo. Me hicieron unos puntos. Menos mal que no pasó a mayores", aseveró la expolicía. La piel de su rostro empezó a cambiar de color conforme pasaban las horas. "Ya se me está poniendo morado. Seguro el día de mañana no podré abrir (el ojo)", manifestó la combatiente.