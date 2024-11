¿Jossmery Toledo encontró el amor con jeque árabe?

Jossmery Toledo contó emocionada que en su último viaje a Dubái vio a muchos jeques árabes y Janet Barboza le preguntó si está en conversaciones con uno de ellos. La exintegrante de Esto es guerra se puso nerviosa al decir que tuvo miedo porque le decían cosas raras de los jeques. "Dije no porque tienen cosas raras. (¿Te rindió o no el viaje?) Sí, me rindió, económicamente", precisó.