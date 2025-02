¿Mayra Goñi y Neutro son pareja? Jossmery Toledo hizo confesión.

Jossmery Toledo reveló que Mayra Goñi le escribió por WhatsApp para pedirle que no se acerque a Neutro, un joven streamer. La influencer confirmó que la cantante así habría confirmado su romance pues la "parchó". "Me parchó y me dijo que no le lave la cabeza y me dio a entender que está con él. Para que alguien parche a alguien es porque...", expresó.