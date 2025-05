Mayra Goñi tras polémica con Fabio Agostini: "No es mi amigo".

"Lo lamento, yo pude hablar con él en privado y les di mis razones, pero escapa de mis manos, obviamente, ya lo que las personas puedan sentir. (¿Ya te aburre hablar de él?) No, no es que me aburra, simplemente como que no lo siento necesario en mi vida ahora. (¿Él mismo se alejó de ti?) Nunca estuvimos todo el tiempo comunicados, ni siquiera antes de eso, simplemente ha sido como después de años que nos veíamos, no es que sea mi amigo y que yo le escribo todo el tiempo, no, pero no para nada", puntualizó.