Fabio Agostini fulminó a streamer Neutro: "No es importante".

Fabio Agostini restó importancia a las últimas declaraciones del joven streamer Neutro, quien lo minimizó tras su posible romance con Mayra Goñi. El integrante de Esto es guerra volvió al programa y no dudó en multiplicarlo por cero. "¿Qué me importa? Así que no, no, si fuera una persona importante que diga, bueno, venga, ahora sí a este le voy a dar, pero no, le dije, mira, estoy en Brasil, no estoy para tonterías. No sé, no paran de nombrarme. ¿Será que les ahí le suman a nombrar a Fabio Agostini?", explicó.