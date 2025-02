¿Mayra Goñi quiere formar una familia con Neutro?

Mayra Goñi aclaró que su futura pareja tiene que tener una buena posición económica ya que no va "a querer menos de lo que da". "Soy una persona que trabaja que tengo mi dinero no voy a querer un estorbo y tiene que venir alguien que me sume. (¿Te gusta el colágeno?) Puede ser, quién sabe", finalizó.