Pamela Franco revela cuánto costó su imponente vestido rojo: "Yo pagué, no fue canje"

Se ha dicho tanto del vestido rojo de Pamela Franco, que finalmente ella respondió a todas las opiniones, que en su mayoría la halagaron. "Mira, yo sabía que me iban a criticar, es más, la verdad que estoy contenta porque pensé que iba a tener más críticas negativas que positivas, pero publiqué una foto y tengo un montón de comentarios positivos y me quedo con eso", dijo en En boca de todos.

En otro momento de la entrevista, Tula Rodríguez reveló que el vestido de la pareja de Christian Domínguez costó 5599 soles. "Y ojo, ella no pidió descuento", agregó la conductora. Por su parte, la artista no negó que esa es la cifra que pagó por su outfit para el matrimonio de Ethel Pozo.

"Yo pagué, 5599 solo vestido, todo imagínate cuánto fue. Tengo que agradecer a Nicole Akari que me ayudó con todo el look hermoso que me gustó un montón, y también a Rosita que me diseñó ese vestido rojo muy bello, porque hay que resaltar que en el Perú hay unas manos espectaculares, no hay que buscar afuera", declaró Pamela Franco.