Pamela Franco "jaló de las orejas" a Christian Domínguez por bailar sin camisa en boda de Ethel Pozo

"Pamela, dime tú, ¿apruebas o no el show de Christian en el matrimonio de Ethel?", le preguntó Ricardo Rondón. "Mira, la verdad que todos se divirtieron mucho, se lo pidieron, pero yo creo que la sacada de camisa ya no. Por eso es que cuando bajó del escenario me lo llevé (de las orejas)", dijo Pamela Franco.

"O sea tú le llamaste la atención a Christian Domínguez en ese momento, ¿crees que se excedió", repreguntó el conductor. "Lo que pasa es que a mí me encanta el show que hace Christian, es más, yo le he dicho que vuelva a hacer esas cosas porque físicamente la verdad que se ve muy bien, a mí me gusta, como público me encanta, pero hay sitios en que yo creo que no", agregó la exintegrante de Puro Sentimiento.