Pamela Franco y Christian Domínguez: conoce el exclusivo departamento de la pareja

"Yo trabajé al mes de dar a luz, entonces así gordita y todo me fui a trabajar, luego dejé la etapa del canto por un tema que dije en mi casa me necesitan y me dediqué a mi casa. Cataleya comenzó a caminar, era una etapa que yo dije tengo que estar ahí por lo menos para dejarla un poquito así más maciza, me dediqué al tema de redes que ahora todo el mundo y comencé con unas marcas", agregó la pareja de Christian Domínguez.