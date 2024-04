Karla Tarazona tras lucirse con Christian Domínguez: “Nos van a ver muchas veces más”

Sobre las declaraciones de “Huevero”, Rafael Fernández, ella dijo: “Él quiere que crean una historia que él se creó en su momento. A mí nadie en mis veinte años de trabajo televisivo, en mi vida personal, me va a decir que le fui infiel, jamás, y lo reto a que saque una prueba de lo contrario. Yo jamás he sido infiel, siempre he respetado a mi hogar en todas mis relaciones, nunca he sido la tercera en discordia. Yo lo que tenga que responderle, voy a hacerlo y no en un programa de televisión”.