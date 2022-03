Christian Domínguez: "Pido disculpas a Karla Tarazona por exponer a Valentino en TV"

"Tuve que afrontar mis errores. Como varón tuve que hacerlo. Hoy por hoy las vuelvo a pedir nuevamente. (...) He salpicado a personas como la madre de mi hijo, que tiene una vida hecha, un matrimonio, una familia, que ha sido tocada nuevamente. Le pido disculpas por eso . Debe estar muy incómoda."

Domínguez expresó que Karla Tarazona le hizo ver que no estuvo correcto que involucre a Valentino en asuntos del pasado, pues la situación llegó a ser incómoda para ella.

"Si yo como padre no me estoy dando cuenta que sin querer estoy tocando algo de mi hijo (Valentino), ella como madre tiene el derecho de recordármelo y tiene toda la razón."

El cantante y colaborador del programa aseguró además que las disculpas a Karla lo hizo en privado. "No me voy a cansar de hacerlo por afrontar mis errores. (¿Si le pedí disculpas a Karla Tarazona en privado?) Claro que sí. Fueron errores que yo tomé (su relación con Isabel Acevedo) y tuve que afrontarlo. Si ella no quiere afrontarlo (Isabel) es su problema."