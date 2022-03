Janet Barboza salió en defensa de Christian Dominguez: “Isabel Acevedo mintió”

Janet Barboza no dudó en dejar en clara las cosas y los comentarios que están teniendo Christian Dominguez e Isabel Acevedo tras el fin de su comentada relación.

“Nos queda claro entonces que Isabel Acevedo anoche mintió, mentiste Isabel y esa es la verdad, tú sabes que acá no tenemos nada en contra tuya y al contrario se ha ido desarrollando un cariño televisivo, pero tenemos que decir la verdad y es que no empezaste una relación con Christian Dominguez en la segunda temporada, no, fue en la primera temporada que también participó Brunella Horna y fue testigo al igual que Ethel Rocio Pozo y otros artistas de cómo es que se dio esta relación cuando Christian aún seguía con Karla Tarazona, y tú estabas con tu enamorado que era un coreógrafo del programa Kervin Valdizan”, criticó duramente la popular rulos.