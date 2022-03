Christian Dominguez lanza fuerte advertencia a Isabel Acevedo: “Hay cosas que no se han sabido”

En esta ocasión el cantante no perdió oportunidad para cerrar el tema de la bailarina con las siguientes declaraciones: “¿Qué enciende la pradera? Enciende que justamente da un comentario de su papá, que me da a entender como que ese tema era mentira y sabemos que hablar de mi niño es complicado, es mi hijo entonces fue siempre el problema, debió terminar mucho antes quizás pero ya está hecho el tema y debería quedar ahí porque de verdad más que ese problema no hemos tenido (…) Mira yo te digo una cosa sinceramente, no hemos tenido otros problemas, siempre fue el mismo, si el tema es salir a mentir por un tema económico o por un tema cerrar con un canal, con un programa, no lo sé, pero si es un tema de salir a mentir o no sabemos que se dijo o de repente también lo ha dicho para poner paños fríos, yo no pienso hablar más del tema, lo veo también como amenaza pero ojo que hay cosas que no se han sabido por eso yo digo ponle paños fríos y hay cosas que nisiquiera lo veo con ella sino con familiares cercanos a ella que no me interesa tocar (…) Es preferible que se deje ahí, se acabó, que continue, que esté alejado como siempre yo (…) Es tan sencillo como decir bueno, con una respuesta ambigua me quedó tranquilo”.