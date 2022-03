Isabel Acevedo tras acusaciones de Christian Dominguez: “Él siempre quiere quedar como la víctima”

Por lo que la bailarina no ha dudado en frenar a las acusaciones del colaborador de América Hoy y declarar ante los medios que va poner un ‘parche’ contando toda su verdad porque se dio cuenta que quedándose callada no va ‘ganar’ nada.

“La verdad, que hablar de este tema siento que me retrocede, pero de todas maneras saldré a responder porque tiene que haber un final. Creo que también me quedé callada por mucho tiempo, pero ya me cansé (…) Siempre él trata de hacer lo mismo con todas sus relaciones, tratar de dejar mal a las chicas, a Vania en su momento la demandó. Él siempre quiere quedar como la víctima, pero ahora saldré a hablar”, confirmó la popular Chabelita.