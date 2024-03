“Christian Domínguez no naciste para relaciones serias”, aseguró Reinaldo Dos Santos

Pamela Franco fue consultada si estaría evaluando retomar su relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional tras su infidelidad con otra mujer. "Estoy empezando mi proceso que en el primer lugar ponga a mi hija y yo. En la vida no puedes pedir ni rogar amor. Me dolería estar con una persona que no me ama. No me gustaría opinar si me amó o no me amó o si me ama porque eso solo lo sabe él y lo respeto", señaló.