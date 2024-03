Daniela Darcourt lanzó duro mensaje sobre Christian Domínguez y Pamela Franco.

"El infiel no cambia. Hermanas, no crean, esas personas no cambian. A mí me da mucha pena por el lado de los niños, siempre he sido partidaria que no se involucre a la familia. A esos nenes les doy toda la fuerza del mundo. Son amigos, muchas de las personas involucradas, pero respeto", expresó Daniela Darcourt.