Leonard León opinó sobre Christian Domínguez por celebrar Día del Padre con sus hijos

Leonard León no pudo evitar que le consulten sobre la asistencia de Christian Domínguez a la actuación por el Día del Padre de sus dos menores hijos. El cantante evitó generar polémica y prefirió guardar silencio. "No hablo de ese tema. Son temas delicados que prefiero no tocarlos y en su momento lo haré. No puedo hablar acerca de ese tipo de temas", sentenció.