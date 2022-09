Tilsa Lozano: "Karla Tarazona y Rafael Fernández eran muy fingidos, siempre todo fue perfecto"

Tilsa Lozano fue más que directa al opinar sobre el matrimonio entre Karla Tarazona y Rafael Fernández. "Yo me he quedado en shock, pero voy a ser sincera, mira a mí esto siempre me olió mal desde el principio, nunca vi un selfie natural, siempre era la foto posada, la producción", afirmó la modelo en el set de América Hoy.