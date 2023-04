Leonard León desmiente a Karla Tarazona por deuda: "Yo he depositado mes a mes"

“Esa cantidad de 78.000 soles no es la correcta porque yo, en ese periodo de marzo de 2020 a mayo de 2022, yo he depositado mes a mes, no de repente, los 3.000 soles, pero una cantidad significativa que ayude y satisfaga las necesidades básicas, entonces yo he venido depositando constantemente todos los meses y esa cantidad se tiene que restar”, expresó Leonard León.