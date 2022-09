Christian Domínguez a empresario que quiso unirlo con Karla Tarazona en escenario: "Te equivocaste de artista"

Christian Domínguez se pronunció tras el encuentro que tuvo con Karla Tarazona en un evento público. Y es que según los rumores, el colaborador del programa "se corrió" al ver a su expareja y no compartió escenario. ¿Qué sucedió realmente?

Christian aclaró la situación en vivo y dijo que no es la primera vez que intentan vincularlo con Tarazona, pues en el pasado quisieron hacer lo mismo en más de cuatro oportunidades para generar show.

"Cada uno fue por su trabajo. Yo no sé quién habrá hecho la vinculación, vendieron algo que no iba a pasar porque seguramente, si lo van a planificar, eso nunca va a suceder. Nunca ha sucedido porque esta es la cuarta o quinta vez que lo han intentado hacer, nunca con nuestro consentimiento han querido publicitarlo de una manera."

Indicó que no le gusta jugar el tema mediático con Karla, por ello rechazó subir, más no por otra finalidad. "Malo sería si yo dijera '¿quién va a estar en el evento?' y yo diga 'ah, no voy'. Eso sería malo."