Christian Domínguez se quiebra con mensaje a hijos de Leonard León: "Ellos me siguen diciendo papá"

Christian Domínguez se comunicó con Karla Tarazona al enterarse de su separación de Rafael Fernández y lo que más le preocupa es cómo reaccionarán los hijos mayores de la presentadora, quienes tenían en el empresario a la figura paterna de su hogar y, por muchos años, el cantante también tuvo ese papel ante la ausencia del verdadero padre Leonard León.

"El tema de los hijos mayores a mí siempre me ha parecido bastante triste porque su papá está ausente, inclusive les voy a decir una infidencia, ellos me siguen diciendo papá Christian hasta el día de hoy porque ellos lo desean, lo dicen así, de repente es un tema de costumbre, no lo sé", contó la pareja de Pamela Franco.

"Hasta cuando ya estaba el matrimonio de Karla y Rafael y les iba espectacular por ese lado, le daban un hogar y lo demás, yo recuerdo que al comienzo de la relación a veces me llamaban, hablaban con Valentino (su hermano), hablaba con Maricarmen (la nana), me contaban para yo hablar con los mayores cuando se portaban mal, no querían hacer las tareas, para que yo los reprenda, los oriente", reveló el cantante sobre Stephano y Alessandro.

Christian Domínguez aprovechó que los hijos mayores de Karla Tarazona verían la entrevista para enviarles un mensaje entre lágrimas. "A mí me da pena porque hay un momento donde piensan ellos que yo me alejo por algo, ellos de repente no entienden eso. Yo les hice explicar por Maricarmen y también les expliqué después cuál era mi posición, siendo sinceros con ellos porque son mayores y ya entienden", detalló.

"No tiene nada que ver con un sentimiento que no los quiera o haya cambiado algo, yo los quiero muchísimo y espero que les vaya bien", agregó.