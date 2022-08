Christian Domínguez revela que Rafael Fernández se contactó vía WhatsApp: "No quiere estar mal conmigo"

Rafael Fernández se comunicó con Pamela Franco, pareja de Christian Domínguez, para aclarar los comentarios que hizo en un programa de televisión.

"Me acaba de llamar mi señora (Pamela) justamente a decirme que (Rafael) ha llamado a uno de los teléfonos (...) él no contesta los números que no tiene registrado, pero le apareció la imagen de Pamela (en el WhatsApp) y le ha llamado.", empezó diciendo Christian.

Seguido a ello, Domínguez expresó que Rafael juró que no se refirió al pequeño Valentino, sino a los dos mayores, quienes son hijos de Leonard León.

"Dice que quiere conversar con los dos, que hemos malinterpretado o todos han malinterpretado sus palabras, que se estaba refiriendo a los hijos de Karla, a los mayores, que no se estaba refiriendo a mi hijo, también que no le interesa hablar más del tema, que no quiere estar mal conmigo."

"Acabo de ver tu imagen en WhatsApp, soy Rafael Fernández, me gustaría conversar con ambos debido a la mala interpretación de los temas, sobre todo lo que se habla. Me comentas, por favor, si desean conversar. No sabía que eran sus teléfonos."

Al respecto, Christian aseguró que esperará que Rafael vuelva a contactarse con ellos para aclarar y, esperar, que haga las disculpas públicas al caso.

"De lo que me comente, si para mi es suficiente, voy a esperar que él lo diga, que lo aclare. Aparte de hablar conmigo, tiene que aclararlo públicamente."

