Christian Domínguez a Rafael Fernández: "Mi hijo no necesita de nadie, tiene dos padres que trabajan"

Rafael Fernández dijo recientemente en una entrevista que seguirá apoyando a los hijos de Karla Tarazona porque "valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos y yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, la cosa es que no desaprovechen la oportunidad", declaración que molestó a Christian Domínguez, padre de Valentino Domínguez, el hijo menor de la locutora.