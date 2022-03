Pamela Franco reveló que Christian Domínguez no fue invitado al cumpleaños de su hijo Valentino

Pamela Franco contó el verdadero motivo por el cual Christian Domínguez no asistió al cumpleaños de su hijo Valentino luego que Karla Tarazona publique algunas imágenes de la espectacular fiesta por los 6 años del pequeño a través de sus redes sociales.

La pareja de Christian aclaró que esperaron hasta el último momento para recibir la invitación al cumpleaños del pequeño, pero no los llamaron. Franco pidió a Tula Rodríguez que no continúen con el tema porque no quiere tener ningún mal entendido con Tarazona ni con la familia del cantante de cumbia.