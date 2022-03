Pamela Franco se quebró en vivo al recordar promesa que le hizo a su madre

Por eso la cantante de Puro Sentimiento no logró aguantar la presión mediática y mostró su lado más sensible al recordar a su madre.

“El día que mi mamá falleció y no sé si les pasa a la gente fue que como para mí volver a nacer, y yo ese día a mi madre antes de que cierre los ojos le prometí que yo iba a ser una nueva persona, una nueva mujer, una mujer fuerte aparte que tengo una hija hermosa por quien luchar y yo porseacaso no quería llorar, no lloro de tristeza, porque yo triste no estoy, estoy muy feliz pero hablar de mi mamá es un tema que no lo puedo superar, pero yo quiero que ella desde el cielo se sienta muy orgullosa de que yo estoy tratando de ser una buena mujer, de aprender de mis errores porque seguro voy a seguir cometiéndolos pero quiero ser una buena persona porque tengo dos niñas que me están mirando y tienen que imitar”.