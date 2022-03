Ethel Pozo desmiente a Isabel Acevedo: "Mi mamá y yo siempre le dimos la razón a Karla Tarazona"

"Yo tengo algo que decir a Isabel (Acevedo). Acá no podemos tapar el sol con un dedo, más de 100 personas que trabajan en 'El artista del año' y quiere decir que ¿todos estamos locos? Karla Tarazona daba de lactar al bebé en 'La academia' y, en ese momento, Christian tú sabes que no éramos compañeros de trabajo, yo le daba totalmente la razón, al igual que mi madre y toda mi familia, a Karla porque esto no debió pasar. Es un error que comenzó mal y el bebé solo tenía meses. Es imposible que me digas, Isabel, que el bebé ya caminaba."