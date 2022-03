Pamela Franco sobre Christian Dominguez: “Nunca he sido tan feliz como lo soy con él”

“Lo único que tengo que hablar es que tenemos una relación normal, no perfecta, pero nos amamos mucho, es más voy a serte franca nunca he sido tan feliz en mi vida como lo he sido con él (…) Desde que comencé con él tenemos una relación muy bonita, nunca he sido en mi vida tan feliz, es más creo que eso se debe a que soy una persona totalmente diferente a antes, más madura y me amo mucho, entonces eso me permite formar el hogar que no es fácil construir un hogar día a día, y sinceramente lo estamos haciendo, no somos personas perfectas pero a veces estas cosas como que empañan la felicidad”.