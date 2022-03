Pamela Franco sobre Christian Domínguez y Chabelita: "Él debió manejarlo de otra manera"

"Voy a decir lo que exactamente se lo dije a él. Él no hizo el comentario, respondió a una pregunta, pero yo creo que debió manejarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque ya no viene al caso. En su momento, incluso antes que fallezca mi mamá le dije 'si tienes algo que contar, cuenta. Porque los momentos son los momentos'. Ya han pasado años, está mi hija de por medio y creo que esos temas ya no se deben tratar."