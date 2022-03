Pamela Franco resta importancia a Isabel Acevedo: “Christian y yo hemos empezado una nueva historia”

“Bueno yo las cosas las he tenido claras desde el comienzo de mi relación con Christian, quisimos y decidimos tener una familia y es lo que tenemos, no me voy a poner mal frente a cámaras sin embargo voy a decir que estoy más fuerte que nunca, voy a luchar por mi familia, sé que no soy una santa tengo errores, he tenido errores y siempre los tendré me imagino como mujer, como madre y como todo, pero quiero aprender de ellos, aprender de mis errores pasados y así es conversado con Christian y así lo tenemos claras las cosas y voy a luchar por mi familia, hemos empezado una nueva historia bonita y lo más importante para nosotros es la tranquilidad y la paz, y la unión de nuestra familia”, confirmó la cantante de Puro Sentimiento.