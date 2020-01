Christian Domínguez no aceptaría compartir ningún programa con Isabel Acevedo.

Christian Domínguez terminó muy mal luego que la vidente Carmen Briceño le dijo que este año su peor pesadilla estaría a punto de convertirse en realidad: Isabel Acevedo y Pamela Franco juntas en EEG.

► Mira:Isabel Acevedo "limpió" su casa y botó regalos de Christian Domínguez

El cantante, además, no quiere ni cruzarse con Isabel Acevedo en los programas del canal. "Cabe la posibilidad que si Chabela está en Esto es Guerra, invitan a Gran Orquesta (Internacional), tú no estás presente", le preguntó la reportera de En boca de todos.

► Mira:Isabel Acevedo presentó al "nuevo amor" con quien reemplazó a Christian Domínguez

"Claro, yo no me metería en un circo así, me entiendes, antes que cualquier cosa siempre está el respeto a la persona y la tranquilidad de uno, o sea siempre", respondió Christian Domínguez, quien aclaró que a Pamela Franco no le interesa Esto es Guerra.

► Mira:Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo: Yo no hubiera roto la foto de mi ex

"Para ella es más importante la tranquilidad que otra cosa. Han habido propuestas de varias cosas, pero ella es cantante, no le agrada, es más, no le gusta mucho la televisión. Nunca ocurriría, porque aparte yo nunca lo permitiría, yo jamás me prestaría a un circo así", finalizó Christian Domínguez.

Christian Domínguez "lloró" por terrible predicción sobre Pamela Franco

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!