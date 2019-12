Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo: Yo no hubiera roto la foto de mi ex

Christian Domínguez aseguró que no le importó que Isabel Acevedo haya reemplazado su foto de calendario por la de su mascota "Hércules Huellita", mucho menos que la haya roto en pedazos en vivo y frente a las cámaras.

"No me incomoda lo que pasa, sino me incomoda que se juegue con eso. Yo no lo haría, me entiendes, esas cosas hay que tener mucho cuidado, por eso es que yo no opino nada, no digo nada, no me interesa hablar del tema".

"No me importa opinar de nada, no me importa ni aconsejar, porque yo vivo el presente, vivo para adelante, ese es un tema ya atrás y no tenemos nada que decir", sentenció Christian Domínguez.

