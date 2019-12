Isabel Acevedo presentó al "nuevo amor" con quien reemplazó a Christian Domínguez

¡Ya no queda nada! Isabel Acevedo sigue en búsqueda del verdadero amor en En boca de todos TV y ya ni siquiera quiere tener de cerca a Christian Domínguez ni en fotografía por lo que ha presentado la imagen del gran amor con el que reemplazará la imagen del cantante en el calendario del magazine.

Como se recuerda, la bailarina se indignó al ver que su ex era parte de la portada de diciembre en el almanque, por lo que no dudó en romper la hoja ante la sorpresa de todos los conductores.

"Me encanta, no saben lo emocionada que estoy. Este es un calendario de verdad, ahora sí, Mi verdadero (amor), el que me protege todas las noches", dijo la popular Chabelita mientras sostenía la foto de Hércules Huellitas, su querida mascota.

