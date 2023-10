Janet Barboza critica a Pedro Gallese por tirar el celular de un hincha: "Pésimo"

Su actitud ha sido fuertemente criticada y Janet Barboza no fue ajena a lo sucedido. La conductora mostró su total rechazo a la decisión del arquero de tirar el teléfono del hincha. "Para mí es reprobable. Lo siento, es mi opinión, les guste o no, me pareció pésimo. Somos una población que está cansada de ver en estas eliminatorias un equipo peruano cada vez peor. Ya sea por el director técnico o quien sea", dijo la presentadora.