Janet Barboza indignada con Azucena Calvay por promocionar clínica del Dr. Fong

Edson Dávila reveló que su hermana se quedó disconforme con la cirugía plástica a la que se sometió a manos del Dr. Fong. Yo llevé a mi hermana para que le hagan una abdominoplastia. Gracias a Dios todo bien, no es que quedó como hubiéramos querido, no quedó del todo bien jalada (en el abdomen), no le gustó mucho. Se le hizo fibrosis y se tuvo que hacer masajes”, señaló.