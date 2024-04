Janet Barboza reveló lo que sucedió con el Rolex que tuvo: "Otro día lloro"

Janet Barboza sorprendió al revelar que en el pasado tuvo un reloj Rolex. La conductora confesó que pudo adquirir este lujoso accesorio, pero ahora ya no lo tiene. "Sí, uno, pero me lo robaron cuando entraron a mi casa (...) Siempre he ganado un poquito más que mis ex. (Me robaron) también joyas de mi bebé cuando nació en la clínica. Ya ni te cuento Ethel, otro día le lloro a esas cosas", dijo.