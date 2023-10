Brunella Horna contó que junto a Richard Acuña reservó una habitación en el hotel donde se iba a quedar la selección argentina para intentar conocer a Lionel Messi. Sin embargo, no logró conseguir la tan ansiada foto. "Días antes reservamos una habitación en el hotel. Estuve ahí, no logré la foto. Pagué por gusto. Fui piso a piso, pero el cuarto y el quinto, que eran donde estaban los jugadores argentinos, estaba bloqueado. No pude entrar", relató.