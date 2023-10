Edson Dávila no fue ajeno a la polémica que envuelve a Pedro Gallese por lanzar el teléfono de un hincha que ingresó a la cancha para tomarse fotos con Lionel Messi. El conductor rechazó la actitud del arquero y lamento que el joven se haya quedado sin su móvil. "No estoy de acuerdo con la tirada de celular ah, nadie tiene que hacer eso, saben lo que a los peruanos les cuesta tener su celular y que agarren y se lo tiren... (No sabemos cómo pagan...) está en cuotas", acotó el bailarín.