Christian Domínguez jamás le responderá a Leonard León: "Prometí a sus hijos que nunca verían eso"

"Cada vez que los veo se los sigo prometiendo porque ya son grandes. Ellos serán siempre los hermanos de mi Valentino y por eso me quedaré con la boca cerrada", dijo Christian Domínguez.

Leonard León se pronunció tras las últimas declaraciones de Christian Domínguez y le pidió que no se refiera a su persona con un contundente mensaje. Como se recuerda, la pareja de Pamela Franco le aconsejó que visite a sus hijos, sobre todo ahora que los dos niños no tendrán en Rafael Fernández a la figura paterna tras su separación de Karla Tarazona.

"Sigue con tu show, vergüenza de cantante, al referirte a mí. Jamás me ha importado hablar de ti, ya que no lo necesito. Un buen cantante no necesita de eso y todo lo que hago en mi trabajo lo hago bien... a comparación tuya", escribió el padre de los hijos mayores de Karla Tarazona en su cuenta de Instagram.

Christian Domínguez vio atentamente el informe que realizó América Hoy sobre la polémica y, lejos de responder a su colega, sobre todo porque lo llamó 'vergüenza de cantante' y volvió a protagonizar titulares, reveló por qué esa situación jamás pasará.

"Lamentablemente, yo podría, y me gustaría de repente en otro momento, si no fuera la realidad, poder haberle respondido desde el día uno, pero no lo puedo hacer porque en su momento a dos pequeños, que todavía estaban pequeñitos, les hice una promesa, ahora ellos están grandes, son hermanos de mi bebé, porque todavía es un bebé, y les prometí que eso nunca verían", contó el cantante sobre la promesa que hizo a los hijos de Leonard León.

"Nunca iban a ver eso, se los prometí, es más, cada vez que los veo se los sigo prometiendo porque ya son grandes. Entonces, no puedo hacer nada lamentablemente, es un talón de Aquiles que tengo muy fuerte porque van a ser siempre los hermanos de mi Valentino y, bajo esa premisa, siempre me quedaré con la boca cerrada. Voy a cumplir con esa promesa como he cumplido muchas respecto a ese tema", finalizó Christian Domínguez, quien quiere a Stephano y Alessandro León Tarazona como sus propios hijos.